Serata di Serie A all’Unipol Domus che questa sera ospiterà il match Cagliari-Sassuolo. La sfida tra i rossoblù e i neroverdi chiuderà alle 20.45 la quindicesima giornata, con il pubblico isolano chiamato a spingere la squadra in una sfida sulla carta insidiosissima.

Il problema principale per Ranieri sarà la sostituzione dello squalificato Makoumbou a centrocampo. Favorito per una maglia da titolare il ghanese Sulemana. In cabina di regia resterà Prati, così come è confermatissima la coppia Goldaniga-Dossena al centro della difesa. Davanti Viola sarà a sostegno di Lapadula e Luvumbo.

