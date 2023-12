“Il Comune di Cagliari desidera smentire e rettificare le informazioni precedentemente divulgate riguardanti il costo dell’organizzazione del Capodanno 2024“. Inizia così la nota diffusa dall’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Truzzu che interviene sulle polemiche per il concertone previsto alla Fiera il 31 dicembre.

Rigardo all’organizzazione dell’evento erano circolate cifre astronomiche, ma soprattutto ancora non è arrivata l’ufficialità della presenza di Marco Mengoni sul palco, artista comunque già scelto e contattato.

“La cifra sommaria di 1 milione di euro, erroneamente diffusa a mezzo stampa, si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo” spiega il Comune.

E ancora: “La cifra di 250.000 euro è stata concordata e affidata a Live Nation per coprire lo spettacolo di Marco Mengoni e include le spese necessarie per l’esecuzione e produzione di questo show. La restante parte è destinata invece a coprire i normali costi che si sostengono per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa portata”.

Sulla scelta della Fiera come location, infine, viene precisato che “al fine di garantire la miglior sicurezza è stata presa la decisione di spostare l’evento in una zona diversa da quella del centro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it