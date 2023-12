Il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Deriu, ancora all’attacco dell’Ersu. “Anziché erogare le tanto attese borse di studio, l’Ersu di Cagliari pensa ad organizzare le feste. È una vergogna”. Questa l’ultima denuncia dell’esponente dem che da tempo incalza l’ente sul tema delle borse di studio per gli studenti.

Il riferimento è alla festa per l’inaugurazione dell’anno accademico, organizzata dall’Ersu di Cagliari e in programma domani 15 dicembre. “È inammissibile che in un momento in cui il futuro della Sardegna dipende in larga misura dall’istruzione e dalla formazione dei giovani, l’Ersu si permetta di ignorare i suoi obblighi fondamentali a vantaggio di festeggiamenti superflui” affonda Deriu.

Il consigliere chiede “un intervento immediato per porre rimedio a questa situazione vergognosa“. Poi conclude: “Non possiamo permettere che questa mancanza di responsabilità comprometta il futuro dei giovani e, di conseguenza, il futuro della nostra regione”.

