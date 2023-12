Ancora una volta sarà Regione Sardegna contro il Governo davanti alla Corte Costituzionale. Questa volta il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare il Collegato alla Finanziaria approvato in Consiglio regionale a settembre, norma in cui sono contenuti diversi stanziamenti importantissimi.

Secondo il Governo, che ha rilasciato una nota in merito, proprio questi interventi si pongono “in contrasto con la normativa statale in materia di ambiente e paesaggio, di ordinamento civile, di ordine pubblico e sicurezza, di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di tutela della salute, di coordinamento della finanza pubblica, di governo del territorio ed assetto territoriale”.

In sostanza la Regione avrebbe “esagerato”, inserendo nel Collegato troppi provvedimenti strutturali che andrebbero oltre il principio di autonomia legislativa. Punto sul quale si baserà invece la difesa della Giunta guidata da Christian Solinas, alle prese con l’ennesimo intervento a gamba tesa da Roma. Si attende ora di capire quali saranno esattamente gli articoli del Collegato che andranno davanti alla Consulta.

