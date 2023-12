Un terribile schianto è avvenuto in serata sulla 554, nei pressi di Monserrato. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente. Il traffico è bloccato per chilometri.

Feriti gravi un uomo ed una donna, trasportati con urgenza all’ospedale Brotzu e al Policlinico Casula. Sono stati estratti dalle lamiere delle due auto distrutte dai vigili del fuoco di Cagliari.

Sul posto presenti, oltre alla squadra dei Vigli del Fuoco, anche i carabinieri e due medicalizzate.

