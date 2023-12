Penultimo posto a quota 17 punti, 5 partite senza segnare e vittoria che manca da 8 gare. Sono alcuni dei numeri più drammatici del momento dell’Olbia.

I bianchi hanno perso anche l’ultima sfida contro la Spal e ora c’è solo la cenerentola Fermana dietro in classifica. La furia del presidente Alessandro Marino non è bastata a scuotere la squadra, con il mercato di gennaio che resta ormai l’ultima strada percorribile per alzare l’asticella.

Acque agitate per mister Leandro Greco, che non avrà troppo tempo per godersi le festività visto che ad aprire il 2024 sarà una sfida con la capolista Cesena. Gara in programma il 7 gennaio e che si preannuncia proibitiva.

