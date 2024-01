Il Cagliari fa un altro passettino in classifica: i rossoblù frenano un Lecce esuberante impattando sull’1-1. Al vantaggio di Gendrey ha risposto la marcatura di Oristanio.

Gli uomini di Ranieri hanno avuto pazienza, hanno lasciato sfogare i padroni di casa. Concedendo anche qualcosa difensivamente, ma contenendo le folate giallorosse.

Nella ripresa, il Lecce si è sgonfiato. Così Petagna e compagni sono usciti maggiormente allo scoperto, seppur con un po’ di confusione. Quanto basta per pareggiare. E mantenere il punteggio, quando le forze hanno iniziato a calare.

Da segnalare la prova gigantesca di Dossena, in grado di mettere la museruola alle punte leccesi. Chiusa con un gol la prestazione di tecnica e costanza di Oristanio.

La Partita.

Il Lecce parte forte, si impone in particolare sulle fasce e riempiendo l’area. Scuffet si fa ben notare: blocca prima su Gonzalez e poi su Oudin. Non può fare molto al 31’: Gendrey stacca benissimo su un corner e sigla l’1-0. Krstovic si divora il raddoppio poco dopo, tirando dritto per dritto da posizione favorevole. Il Cagliari si fa notare solo su punizione con Viola: per due volte tira male.

I rossoblù si fanno notare meglio nella ripresa. Anche perché il Lecce allenta la presa e si abbassa. Così a furia di insistere, il Cagliari trova il gol al 68’: punizione di Viola, Oristanio colpisce in spaccata e la respinta di Falcone è dentro la porta. Viola colpisce l’esterno del palo pochi minuti più tardi, poi sia Lecce che Cagliari falliscono qualche capovolgimento di fronte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it