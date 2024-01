Esulta Coldiretti. La Regione ha infatti completato l’istruttoria per pagare il 90% delle domande di aiuto per gli allevatori dei bovini da carne. A un mese dalla presentazione delle istanze, attraverso l’agenzia Laore la Giunta ha messo in pagamento oltre 2.800 richieste di sostegno da parte degli allevatori, per un totale di circa 6,6 milioni di euro.

Per il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba “questo risultato dimostra che si possono mettere in pagamento, in tempi brevi, le domande presentate dalle nostre aziende sui bandi regionali”.

Il pagamento riguarda gli aiuti finalizzati al sostegno delle aziende che avevano subito pesanti perdite di reddito a seguito della guerra tra Russia e Ucraina. Si tratta di piccole-medie imprese che al 31 dicembre 2021 allevavano oltre 15 capi bovini e che non avevano già usufruito degli aiuti per i bovini da latte.

“Un metodo che può continuare a essere seguito in futuro” concludono i dirigenti di Coldiretti Sardegna.

