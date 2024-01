“Esito soddisfacente”. Così i sindacati commentano il confronto di questa mattina, in videoconferenza, tra i vertici della Sir e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

L’azienda, subentrata alla Sardagru nell’appalto del servizio di imbarco-sbarco e movimentazione portuale per la Portovesme srl, ha confermato la volontà di assumere immediatamente sei degli undici lavoratori (erano 12 ma per uno Sardagru ha confermato il contratto) licenziati. Per gli altri, dopo un periodo di Naspi, c’è l’impegno a richiamarli a lavoro non appena inizieranno le commesse nel porto di Oristano.

“Siamo soddisfatti per l’intesa raggiunta oggi, considerato che Sir non era in alcun modo obbligata a riassorbire i lavoratori licenziati da Sardagru” commentano Giancarlo Lampis (Filt), Simone Atzori (Fit) e Enrico Vidili (Uil).

I sindacati però incalzano: “Non possiamo non sottolineare il comportamento di Sardagru, che sta di fatto ritardando il passaggio dei licenziati alla nuova azienda. A giorni di immotivata attesa per avere la documentazione dei suoi ex dipendenti, si aggiungono ora errori materiali nella stessa, la cui correzione sta portando ad un prolungamento dei tempi”.

