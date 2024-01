“I primi venti minuti abbiamo sbagliato approccio, eravamo troppo bassi e stavamo concedendo eccessivamente il possesso al Bologna. Ma eravamo consci che avremmo potuto dire la nostra. Con questo successo lanciamo un segnale alla Serie A: ci siamo anche noi“. Così Matteo Prati in sala stampa dopo la vittoria per 2-1 del Cagliari contro il Bologna.

Il giovane centrocampista è stato autore di una prestazione di grande personalità. “Sto migliorando, però ho ancora grandi margini per crescere, grazie a mister Ranieri e ai miei compagni.

Infine sull’andamento in casa e sulla prossima sfida: “In casa, soprattutto grazie ai nostri tifosi, riusciamo a tirare fuori qualcosa in più. Ora vogliamo dare delle dimostrazioni anche in trasferta, sappiamo che possiamo vincere a Frosinone“.

