Doveva tornare in Francia, Jean Alain Cools, dopo aver passato un piccola vacanza a Guspini, dove possedeva una casa. Stava transitando sulla ss 197 in un’auto guidata da S.T., con lui altre due persone. Erano diretti all’aeroporto di Elmas per prendere il volo che li avrebbe riportarti a casa.

Il veicolo, una Dacia Duster, ha slittato nella curva che costeggia lo svincolo per Gonnosfanadiga. Forse viaggiava troppo velocemente. È finita fuori strada e ribaltandosi. In tre sono rimasti feriti, in maniera lieve.

Cools era seduto sul sedile di fianco al conducente. È morto sul colpo. Aveva 59 anni. La sua vita spazzata via da uno schianto.

