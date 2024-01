Dopo freddo e gelate che hanno interessato la Sardegna nel weekend appena trascorso, con picchi di -9,6 gradi a Villanova Strisaili, le temperature subiranno un nuovo brusco aumento, con uno sbalzo di circa venti gradi centigradi.

Il cambio repentino si avrà a partire dalla giornata di domani, martedì 23 gennaio, per via di un grande anticiclone sub tropicale che da oggi ha iniziato a a estendersi sull’Europa centro-occidentale per arrivare gradualmente anche all’Italia.

Nella giornata di giovedì 25 gennaio il fenomeno raggiungerà il suo picco e nell’Isola si potrebbero registrare temperature ben al di sopra dei 20 gradi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it