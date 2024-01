La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver sollevato Leandro Greco dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

“Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata ed i migliori auguri per il proseguo della carriera” si legge nella nota.

Al tecnico sono state fatali le ultime sei sconfitte consecutive, di cui l’ultima nel derby disputato con la Torres. L’Olbia non vince in campionato dal 2 novembre (1-0 al Pineto) e si trova al penultimo posto del girone B di Serie C.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it