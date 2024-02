La protesta dei trattori continua. Al porto di Cagliari gli agricoltori e allevatori sardi proseguono la loro battaglia di fronte al molo delle Dogane.

Al centro della protesta, le politiche comunitarie adottate e previste per il settore agricolo. Alcune delle quali si stanno discutendo proprio in questi giorni al Parlamento europeo.

Anche per la giornata di oggi, quindi, sono previsti disagi alla circolazione con lunghe code in via Riva di Ponente e traffico deviato verso il centro città.

