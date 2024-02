La Dinamo Sassari ha annunciato la nomina di Giacomo “Jack” Devecchi a nuovo direttore generale della società. L’ex capitano e “Ministro della difesa” si è ritirato dal basket giocato lo scorso anno e da mesi lavora a stretto contatto con la dirigenza.

“Jack incarna al cento per cento l’uomo Dinamo, e il suo apporto dall’altra parte del campo è stato immediatamente di grande impatto a tutti i livelli. Il cammino per questa nomina è iniziato anni fa, quando era ancora un giocatore e abbiamo iniziato a pensare insieme al futuro. Per questo la carica di direttore generale è un passaggio naturale, Jack vive il club in maniera viscerale con una grande operatività e sono certo che in queste nuove vesti sarà un ulteriore valore aggiunto per tutti noi” ha spiegato il presidente Stefano Sardara.

“Ringrazio la proprietà per questa carica. Ho sempre immaginato un futuro dietro la scrivania una volta appese le scarpe al chiodo ma non potevo sperare in un percorso così soddisfacente. C’è tanto lavoro da fare e come già avevo percepito la Dinamo è una macchina che non si ferma mai, che ha sempre un occhio rivolto al futuro e alla pianificazione a lungo termine” il commento di Devecchi.

