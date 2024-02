Una donna di 60 anni è stata denunciata a Tempio per aver rubato in un centro estetico in cui lavorava. A rendere noto il furto sono state le telecamere di sicurezza del centro commerciale “Galleria Valentino”.

La donna si era fatta assumere come parrucchiera. I titolari si sono accorti di un ammanco dovuto a ignoti che avevano rubato 820 euro in contanti e una telecamera, grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza del centro commerciale.

I poliziotti impegnati nelle indagini hanno riconosciuto la donna come la responsabile: dalle immagini la si vede entrare nel negozio con le chiavi e mettere a segno il furto.

La 60enne è stata denunciata per furto aggravato.

