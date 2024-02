Continua la caccia al gruppo dei circa quindici banditi, che mercoledì scorso hanno rapinato il portavalori sulla 131, all’altezza di Siligo.

Da quanto si è appreso, la pista più accreditata porterebbe in Barbagia. Gli inquirenti hanno sentito i responsabili della Vigilpol, per cercare nuovi indizi per risalire ai malviventi che hanno messo a ferro e fuoco la Carlo Felice.

Secondo alcune testimonianze, due banditi sarebbero rimasti feriti nel raid, che ha fruttato al gruppo circa 4 milioni di euro. Uno di loro, in particolare, potrebbe essere stato investito da un blindato, riportando gravi conseguenze.

