Ha provato a entrare in un panificio, forzando la porta, ma è immediatamente scattato l’allarme ed è scappato.

È successo ieri in via Barcellona, a Cagliari, nel quartiere Marina.

Il ladro per non dare nell’occhio non avrebbe nemmeno accelerato il passo, ma è stato comunque intercettato dalle telecamere di videosorveglianza.

Sembrerebbe un ragazzo piuttosto giovane. Ora spetterà alle autorità competenti individuare il suo profilo e avviare le ricerche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it