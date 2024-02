Non ce l’ha fatta Emanuele Puggioni, il giovane 28enne alla guida della moto che nella mattina di ieri si è schiantato sulla Strada dei due Mari, all’altezza di Alghero.

Nel violento impatto, il ragazzo aveva perso una gamba ed era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Ma le sue condizioni erano molto gravi. È deceduto questa notte.

Nel sinistro stradale sono rimaste ferite altre due persone: la ragazza che viaggiava con la vittima in sella alla moto, una Bmw, e il conducente 59enne dell’auto. Entrambi si trovano ora ricoverati all’ospedale civile di Alghero: non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge, dai quali è emerso che la causa dell’incidente è stata un’invasione di corsia, che ha provocato il frontale.

