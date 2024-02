“Sanremo 1992. La nostra Pitzinnos in sa gherra per ricordarne, purtroppo, il suo significato ancora attuale”. Così sui social ufficiali dei Tazenda il gruppo sardo ha voluto postare un video in ricordo della loro partecipazione al Festival della canzone nel 1992.

L’edizione di 32 anni fa, presentata da Pippo Baudo, vide i Tazenda partecipare con un brano quasi interamente in lingua sarda, cantato in dialetto logudorese. “Bambini in guerra, figli di un mondo che non trova pace” spiegò il presentatore introducendo la canzone cantata dall’inconfondibile voce di Andrea Parodi. Un brano caratterizzato anche dalla partecipazione al testo di Fabrizio De Andrè.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it