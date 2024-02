Con una lunga nota, i sindacati della polizia si sono espressi contro l’utilizzo dell’esercito per mettere fine ai casi di criminalità nel centro storico di Sassari.

“L’utilizzo dell’Esercito non può essere utilizzato per la prevenzione e la repressione dei reati, compito che è invece deputato esclusivamente alle forze di polizia. I militari non possono agire in autonomia nelle operazioni di polizia giudiziaria, ma devono sempre essere affiancati dalle forze dell’ordine” rendono noto.

Si dicono disponibili ad un incontro con le parti politiche, ma sottolineano come un confronto con Michele Pais – promesso da tempo – non è mai avvenuto.

“Invitiamo la politica, di qualsiasi colore o schieramento a trovare soluzioni concrete per poter incrementare il numero dei poliziotti in città e in provincia. E a non utilizzare slogan che servono solo a illudere i cittadini ma che non servono a risolvere la problematica del controllo del territorio”.

