“Abbiamo sbloccato le pratiche per i lavoratori Eurallumina”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ieri in visita a Cagliari, sua città natale.

“Abbiamo autorizzato la cassa integrazione per i primi sei mesi del 2024 – spiega l’esponente del governo -, in attesa di distribuire le risorse per tutto l’anno, però mi sento di dire alle famiglie e ai lavoratori che possono stare tranquilli: i tempi sono veramente velocissimi. L’Inps ha già in mano la pratica e quindi saremo veloci nel pagamento”.

Durante l’incontro, poi, si è trattato dell’importante evento che si terrà proprio nel capoluogo sardo dall’11 al 13 settembre prossimi: il G7 del lavoro. “Si parlerà di intelligenza artificiale e lavoro – ha annunciato Calderone -, ma anche dell’invecchiamento attivo della popolazione e del bisogno di competenze, che è un tema che unisce i giovani e gli anziani, quindi è sicuramente per noi una sfida interessante”.

