Migliaia di persone in strada per festeggiare la ventesima edizione del Carnevalinas, il raduno interprovinciale del carnevale di Guspini.

Oltre venti carri allegorici sono giunti nella cittadina da tutto il Medio Campidano e dall’Oristanese, portando allegria, canti e balli in favore di tantissime persone: sia adulti che giovani.

Particolarmente atteso e applaudito il gruppo dei Lillo Boys, una autentica macchina da guerra col tema “Wonderful Toys“. Il loro carro si è classificato primo a San Gavino Monreale, Terralba e, in casa, a Gonnosfanadiga.

Apprezzato, sia per il tema che per le dimensioni, anche “S’Accabbadora” del gruppo guspinese Is Casermettas.

