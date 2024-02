La scuola di Biancareddu, minuscolo centro della Nurra, è chiusa per dei lavori di ristrutturazione. Un problema che non poteva passare inosservato a pochi giorni dalle elezioni del 25 febbraio. Ecco quindi che il Comune di Sassari è riuscito a trovare un modo per consentire agli abitanti della borgata di partecipare sia alle elezioni regionali che a quelle europee di giugno.

Infatti, un seggio elettorale sarà allestito nella casa di una pensionata. La signora Maria ha infatti messo a disposizione per 100 euro al giorno un appartamento attiguo a quello in cui abita, permettendo a tutta la comunità di non mancare agli importanti appuntamenti elettorali.

