Antonio Tajani, leader di Forza Italia, è in tour in Sardegna per sostenere Paolo Truzzu nella corsa alle Regionali 2024. La sua presenza è stata utile a Olbia e a Cagliari nell’incontro coi supporter del partito.

“Ci sono tanti problemi che vanno risolti in Sardegna, primo fra tutti quello della continuità territoriale. L’Europa deve guardare con più attenzione alle isole” ha dichiarato.

Confermando il suo sostegno a Truzzu, Tajani ha spiegato perché si debba dare fiducia al centrodestra. “Ci sono le condizioni per vincere le elezioni in Sardegna con un centrodestra unito. Siamo la forza della quale l’isola ha bisogno: siamo affidabili, parliamo poco e facciamo molto, proprio come i sardi che cercano persone serie”.

