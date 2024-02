Incasso da record per quanto riguarda le multe a Oristano. Durante il 2023, con 38,2 euro a testa per abitante, è il Comune che in proporzione agli abitanti ha raccolto di più guadagnando un milione e 200mila euro (+39% rispetto all’anno precedente). Il dato emerge dalle cifre elaborate dal Siope, il sistema telematico del ministero dell’Economia che censisce tutti i movimenti nelle casse delle pubbliche amministrazioni.

A livello assoluto, però, nell’isola il dato più alto è quello di Cagliari. Il capoluogo ha incassato 4,5 milioni con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente, ma con 30,2 euro registra un importo medio pro capite più basso di quello di Oristano.

Sassari ha registrato un calo rispetto all’anno precedente, con un meno 27% e un importo medio pro capite di 12,9 euro. A Nuoro 400mila euro incassati (crescita del 44,2%) per un importo pro capite di 11,7 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it