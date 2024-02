Grande emozione ieri sera, in via Dante, a Cagliari, per la vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali sarde.

Un centinaio le persone radunate già dalle 20,30 di fronte alla sede della candidata del Campo largo, che è arrivata in città insieme a Giuseppe Conte ed Elly Schlein per festeggiare insieme agli elettori.

Ad allietare il tutto il coro di Cagliari, che ha intonato una versione ad hoc per la vittoria dell’esponente Cinque Stelle. Un momento che ha commosso i presenti e ha fatto subito il giro del web.

