Brutto incidente ieri sera intorno alle 18.30 a Sassari. Una studentessa universitaria fuori sede di 26 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Duca degli Abruzzi, davanti all’Accademia di Belle arti.

Immediati i soccorsi del 118 e il successivo trasporto in ospedale in codice rosso. La giovane ha riportato la frattura della clavicola e diversi altri traumi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilevamenti e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

