Mentre la neo governatrice Alessandra Todde studia le mosse per comporre la nuova Giunta regionale, sul campo della Sanità continuano a muoversi atti e poltrone. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Progressisti, Francesco Agus.

“Domenica scorsa i sardi hanno votato. Hanno eletto una nuova Presidente e imposto una linea di totale cambiamento rispetto alla passata gestione, in particolare per quello che riguarda la sanità. Settore in cui però, anche in questi giorni, si sta proseguendo con quello che avevamo denunciato in campagna elettorale: nomine, assunzioni, incarichi, modifiche illegittime di atti aziendali, nomine dei direttori di dipartimento” dice sui social l’ex capogruppo.

“Il tentativo è evidente: utilizzare gli ultimi scampoli di potere per piazzare i propri uomini di fiducia nei posti strategici e avvelenare i pozzi prima dell’inizio della nuova legislatura. Comportamenti indecenti oltre che con tutta probabilità illegittimi”.

Agus lancia un monito. “I Direttori Generali delle diverse aziende sanitarie devono attenersi all’ordinaria amministrazione ed evitare ogni azione, non avente carattere d’urgenza in attesa delle indicazioni che verranno dalla nuova Giunta regionale. Questo devono fare. Per preservare la sanità pubblica dagli abusi di potere e consentirne il rilancio immediato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it