Quarta vittoria consecutiva per la Torres, che sta di nuovo spiccando il volo nel girone B di Serie C. Al Vanni Sanna, i rossoblù superano il Pescara per 4-1 e si portano a +11 sulla terza in classifica.

Gli uomini di Alfonso Greco non si sono scomposti di fronte al fuoco di paglia degli abruzzesi. Passati in vantaggio alla mezz’ora. Ma Zecca prima e Ruocco poi, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, hanno dato il là alla rimonta.

Una travolgente rimonta, che ha visto i sassaresi dominare il Pescara per tutta la ripresa. E Zecca e Ruocco mettere a segno le doppiette personali di un pomeriggio speciale.

