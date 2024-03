Il deputato Dario Giagoni, nel pomeriggio di sabato 3 marzo, è andato al cimitero di Santa Teresa di Gallura, il suo paese, per far visita ai propri cari defunti. Quando ha deciso di uscire via, però, ha trovato il cancello chiuso.

A raccontare la disavventura è stato lo stesso parlamentare della Lega, che con ironia ha svelato l’assurdità dell’accaduto.

“Rimanere chiuso dentro al cimitero del mio paese è il colmo” ha scritto. E a chi gli consigliava di cliccare su un pulsante di apertura, ha risposto che “non funziona”.

Così ha dovuto passare un pomeriggio alternativo in attesa che venissero ad aprire il cancello per consentirgli di andare via.

