“Andrò l’8 marzo in Abruzzo, la festa della donna, per la chiusura della campagna elettorale e sono felice di poterlo fare. Bisogna utilizzare come coalizione ogni leva possibile per cercare di mandare a casa, almeno regionalmente, questa destra. L’ho fatto in Lombardia e lo faccio con maggiore convinzione per quanto riguarda l’Abruzzo”. Lo ha confermato al programma Rai “In mezz’ora” la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

La neo governatrice sceglie dunque una data simbolo per sostenere il candidato di Pd e M5s Luciano D’Amico contro un altro esponente di Fratelli d’Italia, il governatore uscente Marco Marsilio.

Il candidato di centrodestra aveva però già commentato l’imminente arrivo di Todde, dichiarando come avrebbe preferito ricevere la visita quando Todde era sottosegretaria allo Sviluppo economico. “Qui dovevamo affrontare i problemi di tante aziende in difficoltà e il Governo non ci ha aiutato” ha detto Marsilio. “L’unica donna sarda che temo è mia moglie” ha chiosato Marsilio, sposato con Lucia Fois.

