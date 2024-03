Il 4 marzo 2018 quella che doveva essere una tranquilla domenica di calcio si trasformò in una giornata drammatica. Sei anni fa moriva Davide Astori, tradito dal suo cuore mentre riposava in albergo a Udine alla vigilia di una gara di campionato.

Al ricordo del calciatore non poteva mancare il Cagliari Calcio che sui social dedica un pensiero al difensore che in rossoblù mosse i primi passi in Serie A. “Sei anni senza te. Davide per sempre uno di noi” scrive il club sardo.

