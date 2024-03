Durissime le reazioni dei tifosi del Genoa, in seguito al rigore concesso all’Inter dall’arbitro Ayroldi, nonostante sia stato richiamato dal Var per cambiare decisione.

Il coach Gilardino e i giocatori in campo hanno protestato a gran voce, e come spesso accade, il web non ha risparmiato nessuno: né il direttore di gara né tantomento Barella, accusato di aver simulato e accentuato il fallo.

In pochissimi minuti dall’episodio, il video dell’intervento di Frendrup su Barella è diventato virale, e in particolare quello del centrocampista che si rotola in area in preda al dolore post tackle.

Dai social arriva il verdetto: “Sta provando le capriole per l’estate in Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it