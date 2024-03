In via Avogadro a Cagliari è crisi igienica: a segnalarlo sono i residenti della via che da 40 giorni hanno a che fare con scarichi fognari continui.

“La puzza è ormai insopportabile, le condizioni igieniche della strada sono critiche. Chi abita negli appartamenti vicini alla perdita è costretto a respirarne gli effluvi da più di un mese, non può aprire le finestre e non può stendere i panni”.

I residenti hanno fatto una serie di segnalazioni ad Abbanoa e al Comune di Cagliari. “I primi oltre aprire una segnalazione d’intervento per una valutazione della competenza non hanno fatto nulla. Il secondo non pervenuto”.

Eppure un autospurgo in questi giorni è arrivato. “Gli operatori hanno guardato la perdita per un po’ e poi sono andati via”.

Non è servito neanche sollecitare sia il Comune che fare affidamento ai vigili del fuoco o l’Ufficio Igiene Cagliari.

“In parole povere, ad oggi la situazione è ancora invariata. Non abbiamo informazioni su chi se ne debba occupare. E non sappiamo più cosa fare per risolvere”.

