Il gruppo di Sardigna R-esiste non ha intenzione di fermarsi alle elezioni regionali. I candidati e i sostenitori piu attivi durante la campagna elettorale, insieme alla leader Lucia Chessa, si sono riuniti ieri ad Abbasanta per cominciare a strutturare il movimento politico.

“In coerenza con quanto più volte ribadito nel corso della campagna elettorale, posto che stessa partecipazione alle elezioni regionali aveva lo scopo di segnare l’atto di nascita di Sardigna R-esite, ora continua il percorso di strutturazione e organizzazione dell’unico soggetto autenticamente nuovo e alternativo nel panorama politico sardo” si legge in un comunicato.

“Ad Abbasanta si è discussa e si è decisa la stesura di una carta dei valori che accompagni il programma già definito e presentato ai sardi durante la campagna elettorale, la stesura di uno statuto di Sardigna R-esite che sarà improntato al massimo livello di democrazia interna, e la modalità di adesione”.

A un prossimo incontro pubblico, “in via di organizzazione e da tenersi entro i prossimi 20 giorni”, sarà presentato il tutto. “In quella sede sarà proposto, discusso e messo a punto anche un piano di azioni che non potranno se non mettere al centro quelli che sono stati i temi qualificanti la proposta politica di Sardigna R-esiste già presentata ai sardi: legge elettorale, legalità, diritto alla salute, territorio e ambiente, diritto al lavoro, povertà e disuguaglianza, identità e autodeterminazione”.

