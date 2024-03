Una donna di 40 anni è morta in serata in seguito ad un tragico schianto avvenuto sulla 131 in direzione Cagliari.

La donna, originaria di Morgongiori, ha perso il controllo della sua auto ed è andata a scontrarsi contro lo spartitraffico.

Sul posto una ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

