“La Sanità pubblica in Sardegna è in una crisi profonda e l’ospedale San Francesco di Nuoro non fa eccezione. Il diritto alla salute negato è uno dei più importanti tra i motivi per cui i sardi hanno votato per il cambiamento”. Con queste parole sui social, la neo governatrice Alessandra Todde prende le difese della giornalista Elvira Serra, oggetto di critiche dopo aver raccontato una brutta esperienza all’ospedale di Nuoro.

“Capita così che una giornalista seria, che fa onestamente il suo lavoro di descrivere la realtà che la circonda, viene presa di mira da chi è disposto a tapparsi gli occhi pur di blandire chi il potere lo ha gestito fino ad oggi, utilizzandolo per distribuire favori” aggiunge Todde. “Al San Francesco, oltre ai problemi del reparto di Medicina sottolineati da Elvira Serra, un’altra criticità è la chiusura del reparto di ortopedia. Se disgraziatamente qualcuno subisce una frattura, è costretto a recarsi altrove per farsi curare. E potrei continuare”.

Todde garantisce: “La Sanità è una nostra priorità assoluta“. E alla giornalista Elvira Serra “che con spirito di servizio ha denunciato con coraggio ciò che ha visto con i propri occhi” promette che “non appena insediata, la salute dei sardi sarà al primo posto tra i miei pensieri e le mie azioni”.

