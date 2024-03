Dopo essere già stato ammonito dal questore per minacce e stalking nei confronti della ex, è andato in escandescenza e si è presentato a casa dei genitori della donna.

Fermato dagli stessi, ha danneggiato il portone d’ingresso e ha minacciato anche loro. Poi l’arrivo degli agenti della Volante, aggrediti dallo stesso, che lo hanno immobilizzato e arrestato.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Sassari. Ora si trova nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

