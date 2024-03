Dramma a Sassari. Nella giornata di ieri, mercoledì 13 marzo, è stato trovato senza vita un 50enne in una casa in pieno centro storico.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Attorno alle 19, il corpo è stato portato via sul carro funebre, seguito da una Volante.

Non ci sono ancora notizie sulle cause del decesso né alcun sospetto in merito, ma non si esclude alcuna ipotesi.

In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it