Cagliari, scontro auto-moto sull’Asse Mediano: traffico in tilt

Incidente sull’Asse Mediano a Cagliari tra auto e moto: nessun ferito grave ma traffico in tilt e lunghe code

Traffico rallentato e disagi nel primo pomeriggio a Cagliari, dove si è verificato un incidente lungo l’Asse Mediano in direzione Poetto.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 13.30 nei pressi dello svincolo per Genneruxi, ha coinvolto un’automobile e una motocicletta che viaggiavano nella stessa direzione. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118, supportata da due pattuglie della Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi. I soccorritori hanno comunque prestato assistenza alle persone coinvolte, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione: si sono formate lunghe code e forti rallentamenti lungo l’arteria, particolarmente trafficata nelle ore centrali della giornata.

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