Ranieri lascia ufficialmente la Roma, prende piede l’ipotesi Nazionale

Si chiude ufficialmente il rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma. L’ex tecnico e dirigente giallorosso ha chiarito che la separazione è avvenuta per scelta della società, ponendo fine a una lunga e profonda storia legata ai colori romanisti.

“E’ una decisione unilaterale della società”, la precisazione netta arrivata direttamente da Ranieri all’Ansa. L’ex uomo dei miracoli di Leicester e Cagliari ha voluto fare chiarezza sulle modalità dell’addio, maturato dopo tensioni interne e una dura contrapposizione dialettica con Gian Piero Gasperini.

Per Ranieri si chiude un capitolo che va ben oltre il semplice ruolo dirigenziale. L’ex tecnico era tornato nella Capitale come senior advisor della proprietà dei Friedkin, rinunciando anche alla possibilità di guidare la Nazionale italiana di calcio.

Nonostante l’epilogo, Ranieri ha voluto salutare con gratitudine, “ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato”.

Resta ora da capire quale sarà il futuro di Ranieri. Tra le ipotesi più concrete c’è quella della panchina della Nazionale, già sfiorata in passato, mentre non manca la suggestione della piazza sarda per un possibile coinvolgimento da dirigente con il Cagliari Calcio, dove il tecnico ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera. Ipotesi, quest’ultima, al momento molto lontana. Ma mai dire mai.

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