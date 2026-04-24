Auto si ribalta tra Aglientu e Luogosanto, 4 persone coinvolte

Incidente stradale nel pomeriggio lungo la Sp5, nel tratto compreso tra Aglientu e Luogosanto, dove un’autovettura è uscita di strada finendo ribaltata.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco proveniente da Tempio Pausania. I soccorritori hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante per evitare ulteriori rischi.

A bordo dell’auto viaggiavano 4 persone, che sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo dopo l’incidente. Sul luogo del sinistro sono giunte due ambulanze del 118 che hanno preso in carico i feriti per gli accertamenti sanitari.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

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