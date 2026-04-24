Nuova 554 al palo da anni, Sorgia: “Interventi urgenti, ma Regione ferma”

La Statale 554 torna nel dibattito politico regionale. A sollevare il caso è il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Sorgia, che denuncia lo stallo della cosiddetta “Nuova 554”, infrastruttura attesa da oltre un decennio.

Secondo Sorgia, l’arteria rappresenta ormai una criticità quotidiana per migliaia di automobilisti, in particolare nel tratto tra Quartucciu e Monserrato, dove i flussi di traffico si concentrano creando congestionamenti e rischi per la sicurezza.

“La 554 è diventata una trappola quotidiana per migliaia di sardi e il tempo delle attese è scaduto. La Regione, che ha il ruolo di Commissario dell’opera, deve dare risposte immediate su un’infrastruttura vitale che attende di essere sbloccata da oltre dieci anni”.

Traffico e sicurezza nel mirino

Il consigliere sottolinea come la situazione sia aggravata dalle difficoltà della viabilità nell’area vasta di Cagliari, tra modifiche alla circolazione urbana e criticità sull’Asse Mediano. Un contesto che, secondo l’esponente politico, avrebbe contribuito a rendere la 554 una strada sempre più congestionata e potenzialmente pericolosa.

“La pericolosità del tratto tra Quartucciu e Monserrato è purtroppo ben nota a tutti, dove il traffico dell’Ogliastra e quello della costa si fondono in un imbuto insostenibile, ma sembra non risvegliare dal torpore primaverile un assessorato sordo ai clacson quotidiani che suonano in strada”.

Progetti fermi e richiesta di chiarezza

Nel mirino anche le scelte progettuali del passato. Sorgia richiama l’esistenza di un progetto esecutivo risalente al 2015, poi accantonato per ipotesi ritenute troppo impattanti.

“Nel 2015 esisteva un progetto esecutivo che è stato accantonato per inseguire soluzioni faraoniche quanto impattanti, come i viadotti alti 8 metri definiti dai cittadini ‘progetti mostro’. Quella scelta ha solo prodotto stallo. Oggi chiediamo che si torni al pragmatismo: o si recupera urgentemente il piano del 2015 o si individuino alternative tecniche rapide che rispettino il territorio e i residenti di Quartucciu, Selargius e Monserrato”.

Attraverso un’interrogazione, il consigliere chiede alla Giunta regionale tempi certi, aggiornamenti sui costi e una chiara volontà politica di riavviare l’opera. “Non possiamo permettere che la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini dell’area vasta siano ostaggio dell’inerzia. Servono certezze sulla cantierabilità dell’opera e un cronoprogramma serio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it