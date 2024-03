L’attentato di Ottana ha scosso tutta la comunità sarda e il mondo politico regionale. Diversi esponenti del centrosinistra hanno espresso la propria vicinanza alla popolazione e la necessità di un intervento dello Stato.

Molto diretto il senatore Marco Meloni del Partito Democratico. “Oltre alla solidarietà sono però necessari fatti concreti. Da mesi chiedo invano al Ministro dell’Interno Piantedosi di assumersi l’impegno di difendere chi amministra i nostri comuni e di occuparsi di questo opprimente clima di intimidazioni e violenza contro gli amministratori locali della Sardegna. Servono maggiori strumenti di contrasto e prevenzione per tutelare i Sindaci e amministratori locali”.

Secondo Sinistra Futura e il suo presidente Luca Pizzuto c’è la necessità di un maggiore coinvolgimento della cittadinanza. “Siamo fermamente convinti che siano campanelli d’allarme che richiamano la politica a un maggiore impegno civico sul territorio. A un lavoro più capillare e persuasivo per allargare la partecipazione alla vita civile e democratica dei cittadini e delle cittadine”.

Per Christian Locci, segretario regionale di Sinistra Italiana, “atti di questo genere non possono e non devono trovare consenso nelle nostre comunità. Non possiamo lasciare spazio a delinquenti che colpiscono col favore delle tenebre col solo scopo di impedire l’esercizio della democrazia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it