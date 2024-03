Quartu partecipa concretamente alla Giornata Mondiale contro ogni forma di Razzismo, che coincide con l’arrivo della Primavera, con un altro progetto di riqualificazione, in una delle vie più frequentate, più trafficate e quindi più importanti della città.

In viale Colombo, cinque panchine ritrovano colore e lanciano un messaggio di sensibilizzazione alla cittadinanza.

L’iniziativa nasce grazie alla sensibilità e all’impegno del Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, in collaborazione con il Comune di Quartu Sant’Elena.

L’importantissima arteria commerciale comunale, snodo cruciale della viabilità quartese perché collegamento tra il mare e la strada d’ingresso alla città per chi proviene dagli altri Comuni dell’area metropolitana, compreso il capoluogo, trova così nuovo smalto.

Per la qualificazione sono stati scelti due street artist già in passato protagonisti di collaborazioni con il Centro Commerciale Naturale, Alessandro Macciocco e Stefano Pintus (noto come Paynt), attivi sulle sedute quartesi per tutta la mattinata di oggi.

Le panchine sono state decorate con i colori dell’arcobaleno, simbolo di pace e unità. Un’iniziativa dalla duplice valenza quindi: da una parte il miglioramento del decoro urbano, dall’altra il sostegno alla lotta contro ogni tipo di discriminazione e violenza, sia fisica che verbale.

