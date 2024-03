Melissa Satta ha parlato per la prima volta in tv della chiusura del suo rapporto con Matteo Berrettini. Lo ha fatto domenica 24 marzo nel programma “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

La modella e conduttrice sarda si è sfogata per esser stata additata spesso come il capro espiatorio delle sconfitte dei propri compagni. Prima l’ex marito Kevin Prince Boateng, poi Matteo Berrettini.

“In questo anno mi hanno definito in ogni modo. Non capisco come si possa arrivare a scrivere delle cose, anche di natura molto personale. Ho subìto una violenza psicologica pesante. Non penso neanche di essere una persona volgare, non solo la bomba sexy che tutti pensano. Non riuscivo a togliermi dalla testa una cosa: ma se Maddox dovesse leggere uno dei titoli con cui sono stata additata, cosa avrebbe pensato? Si innescano tanti meccanismi che ti possono ferire e far soffrire”.

Sul rapporto naufragato con Berrettini ha poi spiegato che la pressione mediatica è stata decisiva.

“Abbiamo cercato di tenere la storia per noi, ma siamo due personaggi pubblici. Va bene così. Però c’è stato un accanimento verso di me dal giorno uno. Io sono stata zitta, ma alla lunga basta. Perché tutto questo accanimento? Alla fine ho detto basta. La pressione mediatica però è stata decisiva. Non abbiamo vissuto la nostra storia con leggerezza”.

