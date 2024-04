Addio a Linetta Serri. La storica militante di sinistra è deceduta all’età di 77 anni.

È stata un punto di riferimento per la difesa dei diritti civili e non solo.

Nata ad Armungia, ha ricoperto ruoli istituzionali di rilievo in Sardegna, e dopo l’iscrizione al PCI nel 1974, viene eletta in Consiglio regionale per ben due legislature (1984-1994).

Vice presidente dell’assemblea, è stata presidente della Commissione Diritti Civili. È in questa veste che ha dato un input significativo alle indagini sulla condizione minorile e sulle carceri. Negli anni Novanta ha guidato Armungia per due mandati. Si è occupata di importanti progetti culturali, come la realizzazione del museo etnografico, per lo sviluppo della sua comunità.

Presidente dell’Anci Sardegna e membro del Comitato delle Regioni a Bruxelles dal 2001 al 2009, è stata relatrice per l’Agenda sociale europea 2005-2010.

I funerali si terranno a Cagliari, martedì 2 aprile, alle 12, al cimitero di San Michele.

