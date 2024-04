Si è fatto notare per la guida spericolata e per l’eccessiva velocità sulla Carlo Felice. Un uomo residente nell’hinterland di Cagliari è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver notato l’auto sospetta, hanno fermato il conducente per un controllo nei pressi di Nuraminis e una volta scattata la perquisizione è emerso molto altro: oltre 31 chili di marijuana occultati su tutto il mezzo. Nell’abitacolo, sui sedili posteriori e nel bagagliaio, nascoste sotto alcune coperte, sono state trovate 30 buste termosaldate in cellophane, contenenti ciascuna 1 kg di cannabis. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Uta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it