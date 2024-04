Giuseppe Mascia sarà il candidato sindaco del Campo Largo per le elezioni comunali di Sassari 2024. Il via libera arriva su Facebook dal suo principale antagonista, Gianfranco Ganau. L’annuncio ufficiale avverrà sabato 20 aprile.

“Con lo spirito unitario che ha sempre caratterizzato la mia storia politica, sosterrò negli organismi del Pd la candidatura a sindaco del segretario provinciale Giuseppe Mascia, che ha tutte le caratteristiche utili per far bene e dare le risposte necessarie e attese alla città di Sassari. Per non rischiare inutili divisioni che avvantaggerebbero altre coalizioni, per favorire la massima unità del centrosinistra, nel solco della bella vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali” ha scritto l’ex sindaco e consigliere regionale.

La conferma sul nome del segretario provinciale del Pd arriva dopo giorni di mediazioni. Buona parte della coalizione aveva fatto capire di preferire una convergenza verso Mascia per dare alla città di Sassari un nuovo corso politico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it